MANIFESTATION CONTRE MACKY SALL À PARIS : Decroix, Mamadou Lamine Diallo et Déthié Fall débarquent pour la marche de ce mercredi

Dakaractu a appris de source sûre que les leaders de l'opposition sénégalaise sont déterminés à en découdre avec Macky Sall présentement en visite d'État en France. Une délégation de Manko Wattu Sénégal a débarqué ce mercredi matin à Paris pour prendre part à la marche de l'opposition prévue cet après-midi à la fameuse place République de la capitale française. Mamadou Lamine Diallo, coordinateur de la coalition Manko, Mamadou Diop Decroix et Déthié Fall de Rewmi viennent présider et diriger la marche prévue à 15h. Cette manifestation est organisée pour dénoncer, l'insécurité au Sénégal, le pillage des ressources minières, la mauvaise gestion du processus électoral et la violation des droits de l'homme par le régime de Macky Sall, selon le communiqué reçu par Dakaractu à Paris.