MANCHESTER : L'auteur de l'attentat identifié

Le nom de l'auteur de l'attentat a été dévoilé par la police. Il s'agit de Salman Abedi. Il est âgé de 22 ans, a indiqué le chef de la police de Manchester, Ian Hopkins lors d'une conférence de presse, sans dévoiler plus de détails.



Né à Manchester, l'homme a au moins un frère aîné né à Londres, et un frère et une soeur plus jeunes tous deux nés à Manchester.