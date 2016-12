MAME MBAYE NIANG AUX RÉCIPIENDAIRES DE FINANCEMENTS DE PROJETS DE LA RÉGION DE DAKAR : « Ces financements doivent être utilisés rigoureusement et faire l’objet de remboursements systématiques »

Pour le ministre de la jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne, la création d’emplois, surtout pour les jeunes, constitue un acte indispensable dans l’accélération de la croissance économique de notre pays. Mame Mbaye Niang s’exprimait ainsi en marge de la remise de financements aux jeunes porteurs de projets de la région de Dakar.

Face à cette réalité, dit-il, « il est nécessaire de promouvoir l’entreprenariat de jeunes en encourageant la création d’entreprises dans tous les domaines. Dans ce contexte, il est heureux de constater que le Chef de l’Etat a mis à la disposition de l’ANPEj (Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes) des ressources additionnelles d’un montant de 3 milliards de FCfa dédiées exclusivement au financement de l’entreprenariat des jeunes », a-t-il rappelé.

Avant d’arguer qu’il est question, suite à un processus de sélection rigoureuse et transparente, d’octroyer 1,5 milliard de FCfa pour 650 projets de jeunes avec une perspective de création d’au moins 2500 emplois directs.

« A cet égard, fait-il remarquer, l’opportunité est ainsi offerte à des jeunes de se lancer dans l’épanouissement de leur projet personnel avec l’espoir qu’ils deviennent demain les pourvoyeurs d’emplois à d’autres jeunes et de réels contributeurs au développement économique de leur pays. Ces financements doivent être utilisés rigoureusement et faire l’objet de remboursements systématiques. C’est à cette même condition que ces mêmes fonds serviront à d’autres jeunes aussi », a-t-il lancé à l’endroit des récipiendaires.

Et de souligner par ailleurs qu’il convient de rassurer en précisant que l’installation progressive de ces entrepreneurs se fera dans un environnement économique sans cesse rendu attractif par un ensemble de réformes porté par le Gouvernement et parmi lesquelles figure celle relative au statut de l’entreprenariat. »

« Les efforts déployés en faveur de la promotion de l’emploi des jeunes méritent d’être mis en exergue », dit-il, saluant l’accompagnement considérable des partenaires techniques et financiers à travers la mise en œuvre de projets visant l’emploi décent des jeunes.

« Vous qui êtes désireux d’entreprendre, les moyens de financements de vos entreprises

sont disponibles et seront augmentés. A vous donc de concrétiser vos rêves en vous rapprochant des services du département pour en bénéficier », réitère Mame Mbaye Niang. En outre, il exhorte cette même jeunesse à explorer toutes les opportunités. « Ne laissez nulle part le doute, c’est possible. Soyez conscients de votre potentiel et armez-vous de patience et de persévérance », conclut-il.