MAME GOR ATHIE (Apr Touba) : 'A Touba , ce sont les femmes qui votent '

À Touba, les meetings politiques sont organisés à tout coin de rue. L'opposition comme la.mouvance Présidentielle rivalisent en terme de mobilisation. Pendant que le Pds déroulait son rassemblement au terrain de la gare à Mbacké, l'Apr battait le rappel des troupes au terrain de l'héliport sous la houlette de Mame Gor Athie.



Le jeune Apériste d'attirer l'attention du parti sur la nécessité de renforcer la communication du côté des femmes qui représentent l'essentiel de l'électorat à Touba. '' Ici, il n'y a que les femmes qui votent. C'est la raison pour laquelle je demande au parti de leur accorder plus de financemenrs et de faciliter leurs déplacements le jour des élections législatives ''.



Mame Gor Athie invitera les leaders politiques de la cité à surseoir les ambitions personnelles au profit de la réélection du Président Macky Sall et d'une majorité à l'Assemblée nationale.