MAME GOR ATHIE : « A Touba, ne sera plus député qui veut ! »

Des jeunes Apéristes circonscrits dans le mouvement « Emergence And Doleel Macky Sall » se sont engagés à apporter la réplique à ceux qui voudraient confectionner la liste des députés en catimini. Pour Mame Gor Athie, « il ne sera plus question d’inscrire des gens sur les listes sans le consentement de la base. Les députés qui n’ont rien fait pour le parti ne seront pas reconduits. Nous savons reconnaitre ceux qui ont travaillé et ceux qui sont restés les bras croisés durant tout leur mandat ».



Mame Gor Athie et ses camarades , qui organisaient une rencontre pour préparer un séminaire de formation à l’intention des femmes de Darou Marnane, rappellent que leurs attentes sont loin d’avoir été atteintes par le parti et ses élus. Ils ont confirmé, en passant, leur compagnonnage avec Pathé Diakhaté.