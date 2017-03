MAME BOUNAMA SALL, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SOCIALISTE : «Khalifa Sall a été la taupe du PDS dans les instances du Ps»

Nous en faisons une lecture lucide et responsable qui s’appuie sur des principes républicains. quand on gère des deniers publics, on doit rendre compte au peuple à travers ses démembrements. Autrement dit, on doit expliquer de façon claire et nette comment ces deniers ont été utilisés. Tout compte fait, nous voudrions que la justice soit équidistante, que le droit soit dit dans cette affaire parce qu’il y va de la stabilité sociale de notre pays. Mais, égale- ment de notre avenir en tant que jeunes leaders politiques qui aspirent à hériter, demain, d’un pays démocratique où la liberté est garantie mais d’un pays où la justice fait son travail de la manière la plus responsable et libre possible.Je ne veux pas personnaliser le débat. N’eut été le caractère animal de l’être humain, on n’aurait pas mis toutes ces dispositions juridiques qui encadrent l’organisation et le fonctionnement de notre société. En tout cas, ce que nous attendons de tout ça, c’est que la justice soit dite. S’il est avéré que Khalifa Sall est coupable des faits qui lui sont reprochés, qu’il réponde devant les juridictions compétentes. Je pense que la Justice, de par ses démembrements, est assez outillée pour pouvoir vérifier la véracité des soupçons qui pèsent sur lui. Je voudrais également dire que je ne le connais pas au point de le cerner. Je ne saurais aller jusqu’à dire qu’il est capable de faire ceci ou cela.Toutefois, politiquement, je lui reproche des choses. Et, aujourd’hui, l’histoire est en train de nous donner raison au regard des vociférations de certains responsables du PDS. qui, j’en suis sûr, ont bénéficié des appuis du maire de Dakar au dé- triment de militants qui s’étaient battus pour le défendre. quand vous entendez des gens comme Doudou Wade, Babacar Gaye, Mamadou Diagne Fada, entre autres, s’ériger en bouclier de Khalifa Sall, ça ne fait que conforter ce que nous disions. que ces accointances avec le PDS contre le PS ne datent pas d’aujourd’hui. Khalifa Sall a été la taupe du PDS dans les instances du PS. Il a toujours travaillé contre le candidat du PS, Ousmane Tanor Dieng.Des témoins oculaires des temps de la gestion de Khalifa Sall nous ont rapportés un certain nombre de faits et de biens que ce dernier avait acquis au nom du Mouvement national des jeunesses socialistes et dont on ne dispose pas aujourd’hui. Donc, il faudrait que cette jeunesse ne soit pas lésée et que les biens qui lui appartiennent lui soient restitués. On n’a pas en- core déposé la plainte parce qu’il va falloir que le Secrétariat exécutif du Mouvement s’en approprie et prennent les dispositions.Je pense que l’attitude de Khalifa Sall renseigne sur son incapacité à remplacer Ousmane Tanor Dieng en termes de valeur, d’endurance et de courage. Parce que quand vous aspirez à remplacer quelqu’un, il faudrait un minimum de dispositions pour pouvoir porter l’appareil qu’il vous léguerait. En 2001, Ousmane Tanor Dieng a été convoqué par la DIC. Il a répondu clairement à toutes les questions qui lui ont été posées sans tambour ni trompette avec lucidité, courage et sérénité.Aujourd’hui, à la première expérience, vous avez vu Khalifa Sall crier sur tous les toits qu’il est vic- time d’acharnement. Or, quand on est leader, il faut savoir le montrer par le courage et le sens de responsabilité en toutes circonstances.Je ne réponds pas à ces jeunes parce que ce serait leur accorder de l’importance. Mais, je me dois d’apporter des précisions sur cette question qui a été agitée. C’est vrai que nous avons eu à bénéficier du soutien financier de Khalifa Sall. Après que nous avions fait le tour du pays, Khalifa Sall s’était rapproché de moi pour me manifester son désir de nous appuyer. Je m’en suis ouvert au Secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng.Ce dernier m’avait donné son feu vert pour que j’aille rencontrer le maire de Dakar. Quand il m’a remis l’argent, je suis revenu à la base pour rendre compte.Toutes les entités du parti avaient bénéficié de cet argent. Je ne l’ai pas détourné. J’ai été millionnaire avant d’être le Secrétaire général des jeunesses socialistes. Donc, pour vous dire que je gagne bien ma vie. Je ne vois pas dans ce parti quelqu’un qui pourrait me reprocher des questions d’argent parce que j’ai des rapports très transparents avec l’argent.Pour ce qui est du Bureau national des jeunesses socialistes, ceux qui m’attaquent ne comprennent pas ce que signifie une Conférence nationale ou un Congrès.Le Bureau a été fait depuis la Conférence nationale, il ne restait qu’à compléter quelques postes qui sont liés au retard du renouvellement des instances dans certaines régions.Donc, parler de son inexistence n’est que pure affabulation ou contrevérité. Mieux, ceux-là sont très mal placés pour comprendre le fonctionnement du Mouvement national des jeunesses socialistes parce qu’ils sont à leur première expérience et n’ont participé à aucune manifestation dudit mouvement à l’intérieur du pays.Je voudrai préciser qu’il n’y a qu’un seul PS. Il peut y avoir des dissidents ou des personnes qu’on pourrait taxer, politique- ment, d’indisciplinées pour n’avoir pas respecté la volonté populaire des militants du parti. Lesquels se sont prononcés de manière libre et démocratique dans les différentes coordinations du parti et qui, dans une écrasante majorité, ont confirmé leur volonté à ce que le parti continue son compagnonnage avec le Benno Bokk Yakaar.Le parti sera donc ferme sur cette question. Tout responsable socialiste qui sera dans une liste autre que celle de Benno sera considéré comme démissionnaire du Parti. Et il faudrait, au sortir de ces échéances, que le parti puisse prendre ses responsabilités. Car, on ne peut pas souscrire à un parti politique qui s’organise sur des principes et des règles d’organisation et, après, ramer à contre-courant de la décision majoritaire des militants. Le PS ne doit pas accepter cela, sinon ce serait un précédent grave pour l’avenir et surtout pour la jeunesse qui héritera de ce parti.Je pense que l’avenir politique de Khalifa Sall dans le Parti socialiste, c’est à lui de le définir. Khalifa est un militant comme tous les autres. Il est soumis à la rigueur disciplinaire et idéologique du parti. Maintenant, si de par son discours et son comportement, il y a un hiatus, c’est à lui, demain, de subir les corrections et les sanctions que lui infligeraient le parti en conformité avec ses dispositions et son règlement intérieur.Il ne faudrait pas que les gens appréhendent cette question sous l’angle politique. Le PS avait porté plainte contre x. Et, les conclusions des investigations des enquêteurs se sont orientées vers ces personnes qui ont été arrêtées.En plus, tout le monde avait entendu les menaces de Bamba Fall disant qu’il va faire une mobilisation pour faire échouer la tenue de ce Bureau politique. Donc, nous demandons que la loi s’applique dans toute sa rigueur si leur culpabilité est avérée.Non. Je n’ai pas rendu visite à Bamba Fall parce qu’on n’a pas ces rapports. Depuis plus de deux ans, on ne se parle pas. On ne se salue même pas. Donc, ce serait d’une coquetterie politicienne de vouloir aller lui rendre visite. Il faut avoir l’honnêteté et le courage de dire que l’histoire a aujourd’hui montré le véritable visage de ces gens avec qui nous étions pendant des années. Nous avions été avec des personnes que nous ne connaissions pas bien.J’avais dit que je ne me prononcerai plus sur cette affaire depuis que Barthélémy Dias avait invité les socialistes à la fermer. Par ailleurs, je voudrais condamner très fermement l’attitude de son père (Jean Paul Dias) qui, à chaque fois que l’intérêt de son fils est menacé, s’érige en donneur de leçons. Je pense qu’il devrait plutôt agir sur l’éducation et le comportement de son fils.Certes, c’est normal qu’il prenne sa défense mais, qu’il ne s’ingère pas dans les affaires internes de notre parti. S’il a des choses à dire, il n’a qu’à s’en limiter à son BCG.