MAME ADAMA GUÈYE SE SOUVIENT : « Il y a 5 ans, on était là avec Macky Sall »

L’ancien bâtonnier de l’Ordre des Avocats a aussi été aperçu sur la place de l’Obélisque. Accroché par Dakaractu, l’avocat a déploré « le recul démocratique noté au Sénégal depuis 2012 ». La mort dans l’âme, il confie se rendre « compte qu’il y a des dérives démocratiques dans le pays » et qu’il y a aussi « une instrumentalisation de la justice », avant de rappeler que « la mobilisation pour la défense des droits démocratiques est fondamentale ». Me Mame Adama Guèye de verser dans les réminiscences. « Il y a 5 ans, on était là avec Macky Sall. Et ce sont ces manifestations qui lui ont permis d’être Président du Sénégal ».