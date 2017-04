MAMADOU MAMOUR DIALLO, PARRAIN DU GRAND PRIX DE LA PREMIÈRE DAME DE COURSE HIPPIQUE À LOUGA.

L’édition de cette année du Grand Prix de la première dame de course hippique qui se tiendra, ce dimanche, à Louga donnera certainement lieu à une mobilisation exceptionnelle si l'on se fie aux déclarations des différents parrains.



Ainsi, le Directeur des Domaines Mr Mamadou Mamour Diallo, président du mouvement « Dolli Macky » et un des parrains, veut conférer à l'événement un cachet populaire et enthousiaste jamais égalé.

Pour ce faire, Mr Diallo envisage d’organiser « un grand yendou » chez lui avec ses invités de marque et membres de son mouvement avant le départ en grande pompe pour le stade Djibril Diouf où doit avoir lieu cette manifestation sportive.

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga