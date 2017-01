MAMADOU MAMOUR DIALLO LANCE SON MOTEUR : « Deuxième mandat, Premier tour !...pour le Président Sall »

Sous la présence de plusieurs personnalités politiques de l’Apr dont principalement le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, le directeur de cabinet du président de la République, Oumar Youm, des ministres Mbaye Ndiaye, Mariama Sarr, Anta Sarr Diacko, Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire de Bby, Abdou Mbow, vice-président à l’Assemblée Nationale, Mamour Diallo a officiellement déclaré son ralliement dans l’Alliance Pour la République pour participer, à travers son mouvement ‘’Dolly Macky ‘’ à l’effort politique qui aboutira, souhaite-t-il, à la réélection du Président Macky Sall en 2019. Pour le directeur des domaines, il s’agira d’octroyer au patron de l’Apr un deuxième mandat mais avec la manière, c'est-à-dire « dès le premier tour ».





Dans son discours, Mamour Diallo dira ainsi tendre sa main au maire de la ville Moustapha Diop, au Président du conseil départemental Mberry Sylla et au ministre de l’Elevage Aminata Mbengue Ndiaye pour réussir son pari. « Nous n’avons pas de parrain. Nous n’avons qu’un leader. Et ce leader, c’est le Président Macky Sall. Nous tendons la main à tous les responsables de la mouvance, à l’ensemble des maires du département. Nous avons deux objectifs. Celui de donner à la coalition une majorité à l’Assemblée Nationale et enfin celui de donner au Président Macky un second mandat et dès le premier tour ».





Mamour Diallo de marteler l’urgence de pousser les populations à s’inscrire sr les listes électorales. « Nous inscrivons chaque jour plus de 100 personnes et nous comptons poursuivre ses efforts ».