MAMADOU LAMINE DIANTÉ À LA MARCHE : « Ce régime a fait du non-respect de ses engagements, son sport favori »

Le syndicaliste et ancien coordinateur du Saems-Cusems, Mamadou Lamine Dianté, est d’avis que le régime Sall « a fait du non-respect des engagements, son sport favori ». il s’agit, selon lui, depuis 2012, « de tergiversations » que les enseignants Sénégalais ont découvert à leurs dépens. Il s’offusquera des fonctionnaires licenciés pour avoir défendu des causes et citera le cas Ousmane Sonko.