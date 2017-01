MAMADOU FAYE, SECRÉTAIRE NATIONAL CHARGÉ DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES : « Nous n’avons pas la culture de la violence, nous sommes un parti d’intellectuels »

Le Parti socialiste n'est pas un parti qui privilégie la violence. on est formé au débat contradictoire. Il faut que les gens apprennent à discuter. Il faut rester dans ce cadrage. Il y a des mots qu'un socialiste n’utilise pas. C'est la discipline qui doit prévaloir après le débat. on n’a muselé personne. Chacun dit ce qu'il veut. Au-delà de tout ça, ce qui fait toujours la force du Ps, ce sont la discipline et le débat interne. Mais, aujourd’hui, pour des questions qui n’en valent pas la peine, le débat est déplacé dans la presse. Des fois, cela n’a rien à voir avec le problème tel qu’il est traité dans le fond. Nous n’avons pas la culture de la violence, nous sommes un parti d’intellectuels. Nous avons des militants disciplinés donc, il ne faut pas qu’on nous divertisse.

Concernant le débat sur les prochaines élections législatives, nous sommes dans une coalition et, aujourd’hui, aucun parti ne peut gagner sans la coalition. on est avec une coalition qui, malgré tout, est une super coalition. on gagne ensemble et on dirige ensemble. Nous sommes dans cette logique et on ne voit pas pour quelle raison nous devons changer pour sortir de cette coalition et aller vers une autre. Ceux qui soutiennent qu’ils ne veulent plus rester dans BBY, ils le font en pensant à une autre coalition. Nous, nous restons dans la coalition BBY. »