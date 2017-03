MAMADOU DIOP DECROIX À KHALIFA SALL : "Si Macky obtient ce qu'il veut, tu iras à Rebeuss'

Venu prendre part à la conférence de presse du maire de Dakar sur l'affaire de la '' caisse d'avance '' , Mamadou Diop Decroix semble être certain que ce dernier est à deux pas de la prison de Rebeuss. Pour le leader politique Sénégalais, '' si Macky Sall obtient ce qu'il veut, Khalifa Sall ira en prison ''. Toutefois, dit-il, '' là n'est pas le plus important. Il s'agira de continuer à s'opposer. Quitte à l'obliger à construire de nouvelles geôles pour emprisonner tous les leaders de l'opposition''.

Mamadou Diop Decroix de proposer à la suite de Me Amadou Sall, une mouvance unitaire de toute la gauche lors des prochaines législatives afin de s'octroyer la majorité à l'Assemblée nationale.