MALIKA : Les 30 ha cédés à ECOBAT suscitent la colère des populations - L’arrêté de Diène Farba Sarr met le feu aux poudres

La délibération du Conseil municipal de Malika, afférente à la cession de 30 hectares à l’entreprise ECOBAT de Pape Dieng, n’est pas du goût des populations de la localité qui souhaitent que les autorités éclaircissent cette nébuleuse.

En effet, ces populations, qui s’étaient constituées en coopérative depuis 2014, tardent à voir la couleur des terrains qu’on leur a promis, alors que de repus privés font main basse sur ce qu’elles considèrent comme leur « patrimoine ».

Suprême incongruité : Talla Gadiaga lui-même a, dans un passé récent, dénoncé, à grand renfort médiatique, la présence de ces privés sur le territoire communal, prétextant défendre les intérêts de cette coopérative, dirigée par son propre frère.

Ainsi, les plaignants, qui se posent moult questions sur le montant exact de la somme déboursée par ECOBAT pour hériter de cette assiette foncière, ne comprennent pas qu’on accorde à cette entreprise ce qu’on a refusé à d’autres qui bénéficient d’un « meilleur casier judiciaire ».

Joint par nos soins, le secrétaire municipal M. Niane a bien voulu répondre à toutes nos questions, confirmant l’existence de la délibération susmentionnée au profit de Pape Dieng.

Qu’à cela ne tienne ! Pour amener les autorités à tirer tout cela au clair, il nous est revenu que des jeunes de la localité, soutenus par ceux d’autres communes situées aux abords du Littoral, comptent, dans les jours à venir, organiser une série de manifestations.

L’arrêté de Diène Farba Sarr met le feu aux poudres / Le Premier ministre interpellé

Si tout cela est possible, c’est parce que ces jeunes, pour avoir porté plainte contre le maire et des membres de son entourage de premier cercle, veulent connaitre les protections dont jouirait Talla Gadiaga, qui, élu sur les listes de l’opposition, a rejoint l’Alliance pour la République à la veille des Législatives, alors qu’il était dans le collimateur de la Justice.

Pour mémoire, le 22 mars 2016, le ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie avait, sous réserve de droits des tiers et de l’Administration, signé un arrêté portant autorisation administratif d’un Terrain non immatriculé (Tni) sis à Malika, d’une superficie de 37 hectares, 78 ares, 45 centiares au profit de la commune de Malika.

Dès lors, les promoteurs immobiliers qui rôdaient autour du fromage commençaient à se pourlécher les babines dans l’espoir d’entrer en possession de ces succulentes réserves.

Malheureusement pour eux, à l’occasion de la séance du Conseil des ministres tenue le mercredi 30 novembre 2016, le chef de l’Etat, comme pour casser l’arrêté de Diène Farba Sarr, avait demandé « au Premier Ministre de lui faire un rapport circonstancié sur la situation foncière et immobilière le long de la bande des "Filaos", qui fait l’objet d’une grande convoitise, suite à la réalisation de la nouvelle voie de dégagement nord (VDN) ».

Si, malgré cette volonté du président de la République, cette zone suscite encore des remous, il incombe au Premier ministre d’éclaircir la lanterne des populations par rapport au sort qui a été réservé à ce « rapport circonstancié ». Boune Abdallah Dionne a-t-il, donnant corps à la volonté présidentielle, réellement signé un arrêté annulant celui de Diène Farba Sarr ? Le cas échéant, le procès en suspicion contre ECOBAT et la commune de Malika serait légitime. A suivre…