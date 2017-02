MALICK CISSÉ (Président de MM2M) À MBACKÉ : « Khalifa Sall sera aussi responsable de notre bilan… Nous souhaitons la poursuite de la reddition des comptes »

« Le bilan du Président Sall est, et restera celui de la coalition Bby dans laquelle on retrouve le Parti socialiste et Khalifa Sall, y compris »…Voilà qui est l’avis de Malick Cissé, président MM2M. À Mbacké pour implanter sa structure dans l’agglomération Touba-Mbacké, le responsable politique Apériste a tenu à déplorer la déclaration du maire de Dakar qui a, récemment, fait savoir qu’il ne se sentait pas concerné par le bilan du Président Macky Sall. « Nous voudrions savoir par quelle alchimie Mr Khalifa Sall arriverait à justifier sa position si ce bilan est positif. Et même si par extraordinaire ce bilan n’était pas à la hauteur des attentes des Sénégalais, voilà un homme qui serait prêt à ramer à contre courant de ses frères de Parti. Cette nature ambigüe doit amener nos concitoyens à réfléchir davantage sur les motivations de certains des hommes politiques comme Khalifa qui veulent présider aux destinées de notre pays ».





Malick Cissé plaidera pour le remake de la reddition des comptes pour récupérer l’argent encore gardé dans les comptes bancaires par des citoyens. « En citoyen soucieux de l’avenir de notre cher pays, je suis pour la reddition des comptes et cela pour des raisons évidentes. Les biens publics appartiennent à l’ensemble des sénégalais à qui nous devons rendre compte fidèlement de la manière dont ses deniers sont gérés. C est un gage de stabilité sociale et de démocratie car la bonne gouvernance est aujourd’hui un élément essentiel du développent durable seul gage d’une émergence ». Confiant de la future et première victoire du Président Sall à Touba, notre interlocuteur invitera les leaders locaux de la cité à « travailler la main dans la main sous la direction éclairée du Président de la République et les prières du Khalife Général des Mourides ». Malick Cissé de marteler qu’entre Touba et le Président de la République, il n'y a aucune zone d’ombre. « Toutefois, précise-t-il, il faut reconnaitre qu’il y a des difficultés au niveau de l’électorat local ». Il dira demeurer « convaincu que les prochaines joutes électorales seront favorables à la coalition au vu des importantes réalisations et des projets qui se résument au second Hôpital, à l’autoroute Ila’a Touba, à l’élargissement de la Cmu et des Bourses de Sécurité Familiale ».