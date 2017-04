MALI : la force Barkhane indique avoir tué deux terroristes durant une opération

Deux terroristes tués, huit autres capturés ainsi qu'une dizaine de suspects remis aux autorités burkinabè. Voilà le bilan de plus de deux semaines d'opérations transfrontalières dans la très sensible forêt de Fhero. L'armée française ne précise pas dans quelles conditions les deux personnes présentées comme terroristes ont été tuées, ni comment les autres ont été capturés.



Un véhicule saute sur une mine



Il faut souligner que c'est lors de cette opération qu'un militaire français a trouvé la mort dans une embuscade. Un véhicule de Barkhane a d'abord sauté sur une mine puis les assaillants ont ouvert le feu sur les équipes du génie venues sécuriser la zone.



L'opération a mobilisé les armées de trois pays et Barkhane a mis à disposition ses hélicoptères, ses moyens de ravitaillement aérien et ses blindés sur le terrain. Des chasseurs-bombardiers Mirage 2000 et les drones Reaper qui décollent, eux, de Niamey ont aussi été mis à contribution.



Coopération transfrontalière



C'est la première fois qu'une opération de coopération transfrontalière va aussi loin dans les échanges ; ainsi, un détachement de soldat français a même opéré du côté Burkinabé, souligne une source sécuritaire. L'intégralité de cette opération, qui a mis à contribution plus de 1 200 hommes, a été dirigée depuis Mopti, dans le centre du Mali.