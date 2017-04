MALI : Un nouveau gouvernement et quelques surprises

Une décision n'a pas surpris : l'éviction de la ministre de la Santé. Les hôpitaux publics sont paralysés depuis un mois, on s'attendait à une telle mesure.Le nouveau gouvernement malien d'Abdoulaye Idrissa Maïga voit une dizaine d'entrées. Et dans cette équipe pléthorique de 36 membres, on compte huit femmes.La véritable surprise se situe au niveau de l’Administration territoriale. Mohamed Ag Erlaf, qui a eu la lourde tâche d'installer les autorités intérimaires au Mali, et l'a fait non sans peine à Kidal, Ménaka et Gao, a été débarqué de ce ministère pourtant clef au sein du gouvernement malien. La situation toujours bloquée au niveau de Tombouctou et Taoudéni et la lenteur du processus pourrait bien avoir joué dans son éviction en forme de désaveu. A sa place, on note le retour remarqué de Hubert Tiéman Coulibaly. Ancien ministre de la Défense, il avait dû quitter ce poste il y a quelques mois après une défaite de l'armée sur le terrain. Proche du président malien, réputé rigoureux, il est l'homme qui organisera la prochaine élection présidentielle.Le ministère de la Communication et celui de la Défense changent de titulaires.L'ancien titulaire de de l’Administration territoriale devient ministre de l’Education.L'avocat et ancien bâtonnier Kassoum Tapo hérite du ministère des Droits de l’homme et de la Réforme de l'Etat.Dans la nouvelle équipe, des portefeuilles régaliens comme les Affaires étrangères et la Sécurité ne changent pas de titulaires.Parmi les départs, deux grandes figures du parti au pouvoir, le RPM : Ousmane Koné et Mahamane Baby, qui étaient respectivement en charge de l'Environnement et de l'Emploi.Enfin, le ministre du Commerce, Abdel Karim Konaté, considéré comme l'un des plus performants du gouvernement, selon les dernières évaluations officielles, a désormais une autre casquette, celle de porte-parole du gouvernement.La Coordination des mouvements de l’Azawad, elle, ne figure pas dans ce nouveau casting. Elle explique avoir été approchée par le nouveau Premier ministre, mais que les propositions « n’étaient pas de bonne foi », selon Ilad Ag Mohamed, porte-parole des ex-rebelles. Ils revendiquaient notamment le ministère de l'Elévage, qu'ils n'ont donc pas obtenu."Nous avons espoir qu'il puisse faire beaucoup mieux que le gouvernement précédent. Maintenant, quant à nous, nous pensons que la ligne directrice pour un gouvernement aujourd'hui, c'est un gouvernement qui saura se concentrer sur la mise en œuvre du processus d'Alger, parce que pour nous c'est la mise en œuvre de cet accord qui est primordiale."

Composition du nouveau Gouvernement du Mali



Le Président de la République



Vu la Constitution ;



Vu le Décret n°2017-0315/P-RM du 08 avril 2017 portant nomination du Premier ministre ;



Sur proposition du Premier ministre,



DECRETE :



Article 1er : Sont nommés membres du Gouvernement en qualité de :



Ministre de la Défense et des Anciens Combattants : Monsieur Tiéna COULIBALY Ministre de l’Administration Territoriale : Monsieur Tiéman Hubert COULIBALY Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile : Général de Brigade Salif TRAORÉ Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale : Monsieur Abdoulaye DIOP Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : Maître Mamadou Ismaïla KONATÉ Ministre de l’Economie et des Finances : Docteur Boubou CISSÉ Ministre des Mines : Professeur Tiémoko SANGARÉ Ministre des Transports : Maître Baber GANO Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire : Monsieur Hamadou KONATÉ Ministre de l’Éducation Nationale : Monsieur Mohamed AG ERLAF Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Professeur AssétouFounè SAMAKÉ MIGAN Ministre des Droit de l’Homme et de la Réforme de l’État : Maître Kassoum TAPO Ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale : Monsieur Alhassane AG HAMED MOUSSA Ministre de la Réconciliation Nationale : Monsieur Mohamed EL MOCTAR Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine : Docteur Abdramane SYLLA Ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé : Monsieur Konimba SIDIBÉ Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires Foncières : Maître Mohamed Ali BATHILY Ministre de l’Agriculture : Docteur Nango DEMBÉLÉ Ministre de la l’Elevage et de la Pêche : Madame LY Taher DRAVÉ Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication : Monsieur Arouna Modibo TOURÉ Ministre de l’Equipement et du Désenclavement : Mme TRAORÉ Seynabou DIOP Ministre du Développement Industriel : Monsieur Mohamed Aly AG IBRAHIM Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : Monsieur Maouloud BEN KATTRA Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique : Professeur Samba Ousmane SOW Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Chargé des Relations avec les Institutions : Madame DIARRA Raky TALLA Ministre du Commerce, Porte-parole du Gouvernement : Monsieur Abdel Karim KONATÉ Ministre de l’Energie et de l’Eau : Monsieur Malick ALHOUSSEINI Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable : Madame KEITA Aïda M’BO Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population : Monsieur AdamaTiémoko DIARRA Ministre de la Culture : Madame N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO Ministre de l’Artisanat et du Tourisme : Madame Nina WALET INTALOU Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille : Madame TRAORÉ Oumou TOURÉ Ministre des Sports : Monsieur HousseïniAmion GUINDO Ministre des Affaires religieuses et du Culte : Monsieur Thierno Amadou Oumar Hass DIALLO Ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne : Monsieur Amadou KOITA

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.



Bamako, le 11 avril 2017



Le Président de la République



Ibrahim Boubacar KEÏTA



Le Premier Ministre :



Abdoulaye Idrissa MAIGA