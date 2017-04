MALI : Abdoulaye Idrissa Maïga consulte la classe politique

Ce dimanche n'est pas chômé pour le nouveau Premier ministre malien, Abdoulaye Idrissa Maïga. Au saut du lit, il a rencontré les partis politiques de la majorité présidentielle et actuellement, il rencontre des partis de l’opposition.



Selon un membre de son entourage, le premier objectif est de se présenter à eux. C’est un rituel ici. Mais ensuite, il y aura rapidement les consultations en vue de la formation de la nouvelle équipe.



Le nouveau Premier ministre aurait reçu du président IBK deux instructions : former une équipe plus soudée ; ensuite, le premier critère pour faire partie de la photo sera la compétence.



Une partie de l’opposition malienne fera-t-elle son entrée dans la nouvelle équipe ? Personne ne le confirme pour le moment. Par rapport au gouvernement sortant, il pourrait y avoir moins de ministres dans la nouvelle équipe. De source bien informée, on évoque également, ici, une surprise à venir, sans d'autres explications. En tout cas, dès ce dimanche, on pourrait clairement voir se dessiner le visage du gouvernement.



Ingénieur de formation, Abdoulaye Idrissa Maïga est membre influent du parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali (RPM). L’homme est connu pour sa rigueur à la tâche, mais il peut aussi être rigide, rappellent certains.