MALGRÉ L’ÉCHEC, L’ENGAGEMENT PANAFRICAIN DE BATHITLY "RESTE INÉBRANLABLE"

L’universitaire sénégalais Abdoulaye Bathily a indiqué que son "engagement panafricain reste inébranlable" en dépit de l’échec de sa candidature à la présidence de la Commission de l’Union africaine (UA).



’’En remerciant tous ceux qui m’ont apporté leur soutien, je tiens à les rassurer que mon engagement panafricain reste complètement inébranlable", a dit M. Bathily sur twitter.



Le professeur Abdoulaye Bathily, candidat du Sénégal et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) à la présidence de la Commission de l’UA a été battu, ce lundi à Addis-Abeba (Ethiopie), par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat.



Moussa Faki Mahamat a été élu nouveau président de la Commission de l’Union africaine (UA) par les présidents et chefs de gouvernement de l’Organisation panafricaine, à l’issue d’un scrutin tenu à huis-clos, a appris l’APS de source officielle.

Le ministre tchadien des Affaires étrangères est passé après huit tours de vote, ajoute la même source.



Il remplace la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma.



Quatre autres candidats étaient en lice, à savoir l’Équato-Guinéen Agapito Mba Mokuy, la Botswanaise Pelonomi Venson-Moitoi, le Sénégalais Abdoulaye Bathily et la Kényane Amina Mohamed Jibril.