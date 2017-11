MALANG DIÉDHIOU VA ARBITRER LA FINALE RETOUR DE LA COUPE DE LA CAF, CE SAMEDI

Le trio d’arbitres sénégalais dirigé par Malang Diédhiou officiera à l’occasion de la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) prévue ce samedi à Pretoria (Afrique du Sud), annonce le site de la CAF.



Diédhiou sera assisté de ses compatriotes Djirbil Camara et d’El Hadj Malick Samba.



Battue 1-2 par le TP Mazembé (RD Congo) tenante du titre lors de la manche aller, l’équipe sud-africaine de SuperSport United va essayer d’inverser la tendance au stade Lucas Moripe de Pretoria.



Présélectionné pour la Coupe du monde 2018, Malang Diédhiou sera du stage organisé par la Fifa aux Emirats Arabes unis du 25 au 29 novembre prochain pour un séminaire de préparation incluant des épreuves physiques et théoriques.



En plus de l’officiel sénégalais, cinq autres arbitres africains sont présélectionnés, il s’agit de Mehdi Abid Charef (Algérie), de Bakary Gassama (Gambie), de Ghead Grisha (Egypte), de Janny Sikazwe (Zambie) et de Bamlak Tessema (Ethiopie).



Quelques jours plus tard cette fois-ci avec ses assistants sénégalais, ils officieront à l’occasion de la Coupe du monde des clubs prévu aux Emirats arabes unis du 6 au 17 décembre.