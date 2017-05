MALAISE A L'IPRES : Quand le DG «fête» le 1er mai aux Usa

Le malaise est plus que réel à l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES). À l’interne, des voix se signalent de plus en plus pour demander le départ du Directeur général Mamadou Sy qui semble, malgré tout, bénéficier du soutien du Conseil d’administration et de son président Racine Sy. Il se dit que si le Conseil d’administration n’a pas pris pour le moment position, c’est pour éviter de plonger la boîte dans une situation tumultueuse. N’empêche si on ne fait rien, ce qui couve à l’Ipres risque d’accoucher d’une situation incontrôlable à la veille des législatives. Qui plus le DG rend un mauvais service au couple présidentiel lui qui se prévaut partout de la relation fraternelle qu’il aurait avec la première Dame. À suivre.

Bref, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase a coulé le 1er mai dernier, jour de la Fête du Travail. Au lieu de rester aux côtés des travailleurs en ce jour solennel, monsieur le DG a préféré se tailler aux... États-Unis. Sans blague alors, ce qui a choqué plusieurs cadres de la boîte qui interpellent encore le Président de la République. Ce, au moment où les retraités, eux, ne savent plus à quelle porte frapper.