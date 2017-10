MALADIES DES YEUX : Le Sénégal compte 570 000 malvoyants et 165 000 aveugles

Notre pays, le Sénégal, compte en 2017 au moins de 570 000 malvoyants et 165 000 aveugles. Pis encore, le taux de prévalence de la cécité est de 1,4%. Il s’agit là des chiffres ressortis d’un atelier d’orientation des journalistes des régions de Ziguinchor et Sédhiou, organisé jeudi dans la première nommée.

Ces chiffres sont donnés par le Dr Marie Clémence Faye, unique ophtalmologiste en service dans ces deux régions.

Revenant sur les causes de la cécité dans notre pays, Dr Faye a indiqué que ce sont notamment la cataracte qui touche 0,50% de Sénégalais, le trachome pour 0,25%, le glaucome avec 0,15% et toutes les autres maladies des yeux touchant au moins 0,10% de la population.

Sur les spécialistes en service dans notre pays, le Dr Faye a déclaré que « le Sénégal ne compte que 53 ophtalmologistes parmi lesquels 19 travaillent dans le privé ».



A noter que « 80% de ces ophtalmologistes officient dans la seule région de Dakar ».