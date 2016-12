MAKHTAR DIOP RÉPOND À DETHIE FALL : « Aliou Sall s’est fait lui-même. Son mérite est sans conteste! »

« Aliou Sall ne doit rien à personne. Il s’est fait lui-même. Sa carrière date d’avant 2012. Son succès n’a rien à voir avec l’arrivée au pouvoir du Président Macky Sall ». Ces mots sont de Makhtar Diop, Haut conseiller des collectivités territoriales et coordinateur de la convergence des Jeunes Mackystes du Sénégal. Le jeune responsable républicain répondait à Déthié Fall qui a accusé le Président Sall d’avoir cherché à défendre son frère Aliou Sall, par ailleurs maire de Guédiawaye, dans l’affaire Pétro-Tim, dans « Jeune Afrique ».



Pour Makhtar Diop, l’opposition et le Rewmi, principalement, a perdu tout espoir de jeter « efficacement » le discrédit sur le Président Macky et cherche à trouver la « petite bête » au sein des membres de sa famille. « Aliou Sall est Sénégalais qui a les mains propres. Il n’a jamais été nommé. Il n’a aucun portefeuille et n’en a jamais géré un. Il fut un brillant élève. Il a été un excellent fonctionnaire et aujourd’hui il fait partie des meilleurs maires du Sénégal. Déthié Fall devrait garder ses leçons et travailler à refonder son parti ». Pour ce qui est de la manifestation de l’opposition à Paris en pleine visite d’Etat du Président Sall, Makhtar Diop appelle ses camarades à ne laisser prospérer « aucun acte de sabotage ».