MAKHTAR DIOP (Hcct) : " Manko Taxawu Sénégal sera humiliée le 30 juillet... Mamour Diallo fait peur à l'opposition ''

La décision de l'opposition de se regrouper au sein d'une coalition qui a réussi à avoir l'adhésion de grosses pointures comme Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Khalifa Sall... ne laisse pas de marbre la coalition Benno Bokk Yakaar qui vient d'avoir en face d'elle un adversaire de taille. ''Pas du tout !'' a tonné le jeune haut conseiller des collectivités territoriales et responsable politique à Touba. Pour Makhtar Diop qui s'est adressé à Dakaractu, '' il ne s'agit que d'une structure de plus qui rendra l'âme dès après les élections législatives suite à l'humiliation qu'elle subira. Elle sera humiliée malgré les mercenaires et autres revenants. '' Notre interlocuteur de poursuivre : '' Les Sénégalais les ont vomis et ils ont compris que leur discours est le fruit d'une méchanceté politique hors norme. Le Président Macky Sall pourra , à coup sûr et sans risque de se tromper, s'abstenir de battre campagne laissant parler son bilan. Les Sénégalais sont suffisamment intelligents pour savoir choisir. S'il s'agissait d'un combat de lutte, on peut dire que Macky sera confronté à des lutteurs chétifs et sans condition physique. '' Le jeune politique et coordinateur de la Cojem de déprécier la coalition Manko Taxawu Sénégal estimant qu'elle regroupe des hommes qui chercheront à se jouer des tours. '' Ils ne s'aiment pas. Ils ne peuvent pas s'aimer à cause d'un passé qui ne milite pas en faveur de la viabilité d'une telle union. ''



Makhtar Diop prendra la défense de Mamadou Mamour Diallo devenu subitement l'une des cibles de la gauche. '' L'opposition a peur de l'homme qui leur fera très mal lors des législatives en juillet 2017. La raison de cet acharnement est toute simple. L'espoir de récupérer les mécontents de l'Apr s'est tassé à cause du travail de récupération efficace qu'il mène à Louga et à travers le Sénégal. Les mécontents ont réintégré le Parti et la coalition. Je démens ceux qui disent qu'il a été épinglé par l'Ofnac. En 2008, il n'était que chef de service et Wade était le Président de la République ''.