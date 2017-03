MAKHTAR DIOP (Hcct) : " Macky et Karim ont été fouillés et pourtant ils ont aussi des mamans '

''La conférence de presse de Khalifa Sall, les déclarations qu'il a tenues, le fait qu'il ait convoqué dans son discours sa mère et son épouse, ne sont que de simples mises en scène regrettables pour un homme de sa trempe... " Le commentaire est de Makhtar Diop, haut conseiller des collectivités territoriales et responsable Apr à Touba. Répondant à la sortie d'hier du maire de Dakar, Makhtar Diop rétorque que '' le Président Macky Sall, tout comme Karim Wade ont été fouillés à un moment de leur carrière et de leur gestion par la justice. La différence est que l'un a montré patte blanche et l'autre n'a pu le faire ''.



Il l' invitera à prouver matériellement qu'il a bien géré les deniers publics. '' La justice est assez indépendante au Sénégal. Il sera bientôt libre si sa gestion des 30 millions est exempte de reproche ''.



Toutefois, Makhtar Diop invitera Khalifa Sall à se méfier de Me El Hadj Diouf qui peut, selon lui, être d'un mauvais soutien.'' Cet avocat a perdu sa côte de popularité. Il n'est même pas capable d'être maire de Kaolack. Maintenant, il veut juste figurer sur la liste de '' Khalifa Sall pour redevenir député. Ce qui sera peine perdue '', prédira le Hcct.