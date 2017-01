MAKHTAR DIOP (HCCT) : « Si les opposants avaient d’un commun accord choisi de ne plus poser le pied ou de ne plus regarder une réalisation du Président Sall, ils seraient tous obligés de rester chez eux les yeux fermés à jamais ! »

Les récentes sorties médiatiques de Mamadou Lamine Diallo, Déthié Fall et de Alinard Ndiaye ont suscité auprès de la Convergence des Jeunes Mackystes du Sénégal une réaction vive par le truchement de son coordinateur Makhtar Diop. Le haut conseiller économique, social et environnemental est d’avis que « le Sénégal est malade de son opposition. Cette dernière, confie le leader politique de l’Apr, a choisi d’être aveugle sur tout. Mais elle ne pourra jamais s’empêcher de marcher ou d’avoir à portée de vue les réalisations du Président Macky Sall. Si les opposants avaient d’un commun accord choisi de ne plus poser le pied ou de ne plus regarder une réalisation du Président Sall, ils seraient tous obligés de rester chez eux les yeux fermés à jamais. Ces réalisations sont imposantes. Nul ne peut les occulter à moins qu’on ne choisisse délibérément la mauvaise foi.



Makhtar Diop d’ajouter que « le Président a réalisé 1295 km de routes, 12 ponts et 36 km d’autoroutes dans la période 2012-2016. Ces chiffres sont donnés par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, dans une analyse des réalisations du secteur qui dresse un bilan satisfaisant comparativement à la période 2000-2011 (12 ans) et ce n’est pas Alinard Ndiaye qui prouvera le contraire ». Considérant Mamadou Lamine Diallo comme un « député qui ne fait que bénéficier des plus forts restes » et Déthié Fall comme « le bras armé d’un retraité politique », le coordinateur de la Cojem invite les Sénégalais à ne plus faire attention à ce qu’ils disent...