MAKHTAR DIOP À Y EN A MARRE : " Trois heures de calomnies...Et après? "

En réaction à la manifestation convoquée, ce vendredi, par Y'en a marre à la place de l'Obélisque, le haut conseiller des collectivités territoriales Makhtar Diop a tenu à donner son point de vue. Pour le responsable politique de l'Apr, '' ce sont trois tours d'horloge qui ont été gaspillées dans des parlottes inutiles et surtout infondées''. Makhtar dira préférer '' à ces calomnies et dénigrements de Y'en a marre, un message de vérité basé sur le civisme et la citoyenneté. ''



Il invite Fadel Barro et les autres à reconnaître le '' travail exceptionnel abattu par le Président Macky Sall. '' Nous avons la mémoire encore fraîche. Le plan Takkal avait englouti des milliards et utilisé les budgets d'institutions comme le Cosec. Aujourd'hui, le coût de l'électricité a été revu à la baisse de 10% ".