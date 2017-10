MAKHTAR DIOP À DOUDOU WADE : " C'est affreux de comparer l'exil de Serigne Touba au Gabon à celui de Karim Wade à Doha ''

'' C'est affreux et complétement ahurissant d'entendre Doudou Wade comparer l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon à celui de Karim Wade à Doha, s'il en est un. Doudou Wade est allé trop loin''... Voilà qui est l'avis de Makhtar Diop.



Conseiller municipal à Touba et Haut Conseiller des Collectivités Territoriales, Makhtar Diop est ainsi complètement sorti de des gonds pour déplorer cette sortie de l'ancien député libéral. D'abord, dit-il '' Karim Wade n'est nullement en exil. Il a été reconnu avoir dilapidé les fonds de ce pays. Il a été jugé, arrêté et emprisonné avant de bénéficier, grâce à la grandeur d'âme et surtout à la magnanimité du Président Macky Sall, d'une liberté provisoire. L'exil d'un voleur n'a rien à voir avec l'exil d'un érudit de l'islam qui s'est frotté au blanc pour rehausser la peau noire et revigorer la religion musulmane. ''



Makhtar Diop de s'essayer à '' donner une leçon '' à Doudou Wade. '' Je l'invite à revisiter l'histoire de Serigne Touba. Dès qu'il aura fini de le faire , il saura que parler de Karim Wade de la sorte était trop exagéré. Cheikh Ahmadou Bamba et Karim ne mènent pas les mêmes combats, n'ont pas les mêmes objectifs. ''



Le responsable politique d'exiger des excuses à présenter à la Ummah islamique dans les plus brefs délais...