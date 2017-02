MAISON D'ARRÊT ET DE CORRECTION DE REBEUSS : Bamba Fall reçoit la visite du porte-parole du Gouvernement Seydou Guèye

Le maire de la Médina, actuellement en prison dans l'affaire du saccage de la maison du Parti Socialiste, continue de recevoir des visites.

Selon des informations de Dakaractu, Bamba Fall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a reçu le porte-parole du Gouvernement Seydou Guèye et le directeur général des Impôts et Domaines, Cheikh Tidiane Ba. Notre source de nous souffler que Seydou Guèye a rendu une visite amicale et fraternelle à Bamba Fall en tant qu'ami et citoyen de la Médina dont il est le maire. Seydou Guèye s'est enquis de l'état de son maire et lui a souhaité un prompt retour auprès des siens.Cheikh Ba est aussi allé dans le même sens.

Le maire de la Médina a, selon la source de Dakaractu, remercié ses visiteurs en leur signifiant qu'il était très heureux de les voir avant de se réjouir de leur démarche...