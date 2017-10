MAIRIE DE KAOLACK : Les conseillers municipaux réclament la tête de leurs homologues absentéistes

En effet, deux conseillers municipaux, Mbaye Sarr et Samba Ousmane Ba, respectivement coordinateur de Rewmi et de Ldr/Yessal, sont montés au créneau pour déplorer l'attitude des conseillers municipaux de la municipalité de Kaolack qui passent tout leur temps à s'absenter lors des réunions du conseil municipal.



" C'est regrettable d'autant plus que ceux sont des conseillers municipaux qui ont pris des engagements par rapport à la population et ces engagements ont été sanctionnés par le fait qu'ils ont été élus par la même population. Donc, ils devraient en contrepartie les respecter", a martelé le représentant de Modou Diagne Fada dans le Saloum.



Arguant dans cette même lancée, Mbaye Sarr de déplorer ce comportement. " Depuis que Mariama Sarr a été élue comme maire, le jour de l'élection c'est-à-dire à 14 heures exactement, certains ne sont plus revenus".



"Parmi eux, il y a la vice présidente de l'Assemblée Nationale, Awa Guèye, le président du mouvement "Aprodel", Moussa Fall, Cissé Dème, Abdoulaye Mountakha Niasse, Serigne Mansour Niasse du RP, Rose Wardini, Badara Sy, entre autres leaders. Et je pense que par rapport à ce genre de comportement, la loi est claire, pour des absences de trois sessions, ce sont des conseillers qui doivent être normalement sanctionnés et être sortis du conseil municipal", a conclu M. Ba