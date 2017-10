MAGAL DE TOUBA - Serigne Mountakha Mbacké et Serigne Bass Abdou Khadre président la nuit des Khassidas

C'est dans la grande mosquée de Touba que la nuit des Khassidas a été déroulée dimanche soir en la présence effective de Serigne Mountakha Mbacké et de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Prenant la parole, Serigne Mountakha Mbacké est beaucoup revenu sur la nécessité pour chaque disciple d'oeuvrer pour Cheikh Ahmadou Bamba et de se consacrer fréquemment à la lecture de ses écrits. Plusieurs personnalités Mourides ont pris part à la rencontre. Cette nuit des Khassidas est une recommandation du Khalife Général des Mourides qui avait, la veille, instruit son porte-parole et Serigne Amsatou Mbacké Souhaïbou d'organiser '' la journée du Coran ''.