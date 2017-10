MAGAL DE TOUBA - Le Regroupement des Acteurs du Secteur Industriel et Agro-alimentaire de Touba assure de son concours

Assurer aux populations un approvisionnement en huile de qualité et en quantité suffisante lors du Grand Magal de Touba... Voilà qui est l'ambition du Regroupement des Acteurs du Secteur Industriel et Agro-alimentaire de Touba. Les huiliers faisaient face à la presse après avoir eu un entretien avec le porte-parole du Khalife Général des Mourides. Selon Abdourahmane Fall, il s'agira de veiller à la bonne distribution du produit et à des prix nullement exagérés. Pour un secteur qui emploie 3300 personnes dans la cité religieuse, l'huilerie joue un rôle prépondérant à la réussite de l'événement au plan de la restauration.



Le Regroupement des Acteurs du Secteur Industriel et Agro-alimentaire de Touba était venu livrer sa participation au Magal de Touba. 2000 litres d'huile ont été donnés...