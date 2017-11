MAGAL DE TOUBA 2017 : M. ABDOU KARIM SALL REÇU PAR SERIGNE BASS ABDOU KHADRE.

M. Abdou Karim SALL était en visite de prospection avec ses équipes à Touba pour les besoins du grand Magal de Touba.



Le Dg de l'ARTP a été reçu avec tous les honneurs par Serigne Bass Abdou Khadre MBACKÉ, porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Sidy Moctar MBACKÉ.



Comme il le fait depuis qu’il est à la tête de l’autorité de régulation, M. Abdou Karim SALL a remis au comité d’organisation, par l’intermédiaire de Serigne Bass Abdou Khadre, un lot de téléphones portables et une importante quantité de packs d’eau.



Ce geste du DG de l’ARTP a été magnifié par le porte-parole du khalife qui l’a remercié au nom de toute la communauté.



Auparavant, lors de sa prise de parole, M. Abdou Karim SALL a fait savoir à l’assistance que sa visite s’inscrit dans l’ordre normal des choses.

Mieux, c’est ce que leur recommande le Président de la République, S.E.M. Macky SALL, en direction de tous les foyers religieux.



En outre, pour permettre aux pèlerins de faire un Magal sans perturbation majeure concernant la qualité de réseau dans la téléphonie mobile et l'internet, le DG l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes n’a pas manqué de faire un tour chez les trois opérateurs.



Au terme de sa visite des installations de Sonatel, Expresso et Tigo (Sentel-GSM), M. Abdou Karim SALL s’est déclaré rassuré a propos du dispositif technique mis en place par les trois opérateurs.



Aussi s’est-il attardé sur le déploiement « réussi » de la 4G dans Touba en cette période de Magal.



Pour information, Des équipes techniques de l’ARTP sont sur place pour veiller à la qualité de réseau et de service.



Auparavant il a été reçu par le responsable moral du dahira Hizbut Tarquiyyah, Serigne Atou Diagne, administrateur de Almouridiyyah TV, 1ère chaîne IP du Sénégal.