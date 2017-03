MAFIA DU PORT : Des transitaires interdits de sortie du territoire

L’affaire dite de la mafia au Port de Dakar qui avait conduit à l’arrestation de plusieurs agents de Dubaï Port World et de transitaires va sûrement connaître des rebondissements. Selon Libération, le juge en charge du dossier vient de poser un acte qui annonce des déboires pour certains mis en cause présumés. En effet, une opposition de sortie du territoire visant cinq suspects a été communiquée à la Police de l’air et des frontières. Et dans le lot, il y a au moins deux transitaires très connus. Une affaire à suivre de près...