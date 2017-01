MADIOP BITÈYE (maire de Darou Moukhty) : « Nous n’avons qu’une seule machine pour toute la commune… Darou est victime de discrimination »

Le maire de Darou Moukhty fait dans la grogne. Madiop Bitèye est excédé par la lenteur notée dans les opérations d’inscription sur les listes électorales dans sa commune.. Se confiant à Dakaractu, il a tenu à manifester son désarroi parce que pour lui, la population de sa localité est victime de discrimination. « Depuis le démarrage des inscriptions, la commission n'a pu recevoir que 3.181 demandeurs électeurs à la date du 26 janvier 2017. Notre arrondissement compte une population électorale de 41.358 électeurs. Les 19.778 vivent dans la seule commune de Darou Moukhty . Et nous n’avons qu'une seule machine. Nous dénonçons ce fait et interpellons le ministre de l'intérieur pour qu'une solution soit trouvée. Nous ne comprenons pas cette discrimination contre la deuxième capitale du mouridisme et deuxième agglomération de la région de Louga », martèle Madiop Bitèye.



Par ailleurs, il demandera au ministre de l'intérieur « de respecter son engagement à doter Darou d'une caserne de sapeurs pompiers. »



« L'urgence, ajoutera-t-il, est telle qu’en l'espace d'un mois la cité de Mame Thierno connu deux incendies avec mort d'hommes dont l'un est intervenu mercredi. La mairie a déjà mis à la disposition des sinistrés des locaux provisoires. » Le maire dit espérer, pour conclure, des solutions rapides et efficaces...