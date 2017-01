MADAME NÉNÉ NDIAYE (Hcct ): " Nous n'avons plus le droit de fermer l'œil d'ici à la réélection du Président Sall '

fDans le cadre de ses activités politiques en perspective des législatives, Madame Mbaye, Néné Ndiaye, nouvellement élue au Haut conseil des collectivités territoriales, s’est focalisée cette semaine sur la sensibilisation autour des inscriptions sur les listes électorales.





Au terme d’une tournée dans la commune de Mbacké, elle s’est estimée satisfaite de l’intérêt que les populations portent à l’obtention de la carte d’identité biométrique, mais souhaite une augmentation des commissions. « Revoir le nombre de commissions à la hausse permettrait de rendre plus rapide les inscriptions et de minimiser les forclusions ».



La responsable politique profitera de l’occasion pour inviter ses pairs à descendre sur le terrain . « Le Président Macky Sall a fait tout ce qu'il devait faire. Il a été le premier Président à créer une ville dans l'histoire en Afrique. Wade a fait en douze ans 1578 kms de route. Lui, en quatre ans, a réalisé 1295 kms, 12 ponts et 36 kilomètres d'autoroute. Aujourd’hui, le voilà donner des instructions pour la construction d’un nouvel hôpital à Touba. Nous n'avons plus le droit de fermer l'œil d'ici à la réélection du Président Sall. Nous avons l'obligation de déployer des efforts appuyés pour vendre son bilan ».