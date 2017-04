MACOUMBA DIOUF (maire de Latmingué) : " S'il n'y pas d'excellence, il n'y aura jamais d'émergence '

Le maire de Latmingué non moins directeur de l'horticulture a invité, dimanche, la jeunesse de sa commune à travailler pour l'émergence de la localité, d'abord. Dans le cadre d'une activité déroulée par la structure ''JOM'' sous la houlette d'Amdél Kitane, le docteur Macoumba Diouf a rappelé la nécessité pour les associations sportives de s'investir dans les activités horticoles et maraîchères pour s'ouvrir les voies de l'émancipation économique. ''' Il faut travailler à engager les jeunes à être plus professionnels et plus entreprenants ''.



Le directeur de l'horticulture de poursuivre : " S'il n'y a pas d'excellence, il n'y aura jamais d'émergence ''. Il insistera sur la redynamisation du projet '' Une Asc- un champ '', rappelant que les '' futurs défenseurs du Plan Sénégal Émergent, dont l'horizon est 2035, sont dans les classes actuellement ''.