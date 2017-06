MACKY SALL SUR LA DÉSIGNATION DE MAHAMMED DIONNE COMME TÊTE DE LISTE NATIONALE : « C’est tout le gouvernement qui est investi »

Libération est en mesure de révéler que le président Macky Sall a tenu un discours limpide, court et très clair en direction de ses ministres mercredi au lendemain du dépôt des listes électorales.

Avant d’aborder les questions liées à l’activité gouvernementale, Macky Sall a tenu à expliquer son choix porté sur le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne pur diriger la liste nationale de Benno Bokk Yakaar.

« Ma conviction est que ce Gouvernement travaille. Notre seul souci, c’est la perception que certains ont de ce travail surtout que nous avons une opposition qui passe son temps à dénigrer. C’est simple : il faudra défendre un bilan et arrêter de verser dans le folklore », a expliqué d’emblée le Chef de l'Etat qui a encore affirmé qu'il n y a pas de place pour la politique politicienne.

«C’est tout le Gouvernement qui est investi à travers le Premier ministre », a asséné Macky Sall après avoir précisé que seuls deux ministres, Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr, étaient sur la liste de Dakar. « Que tout le monde aille voir sa base pour défendre notre bilan. C’est ça qui est important », a noté le Chef de l’État avant de clore ce chapitre.

Comme l’a ensuite souligné le communiqué du Conseil des ministres, le Premier ministre a remercié le Président Macky Sall avant de souligner l’impératif de mobiliser et d’engager l’ensemble des membres du Gouvernement, instance collégiale et solidaire, pour partager avec les Sénégalais le « bilan fort élogieux du Chef de l’État et les perspectives prometteuses, consignées dans le Plan Sénégal émergent ».

Bref, Mahammed Dionne n’a pas fait que résumer les propos du patron de l’Alliance pour la République dans la lettre adressée aux militants. Dans tous les cas, ce choix fait l’unanimité et des leaders comme Moustapha Niasse l’ont formellement conseillé au Président lors de ses consultations. Non seulement le chef du Gouvernement est un homme de consensus, mais aussi il est fortement engagé aux côtés du Président pour qui il voue une estime réciproque et une fidélité à toute épreuve. Ce, en plus de contribuer chaque jour à la massification du parti et de monter au front pour défendre le bilan de son « patron ».

En clair, il apparaît comme l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.