MACKY SALL : " MON QUOTIDIEN EST RYTHMÉ PAR LA RECHERCHE DE SOLUTIONS POUR LA RÉUSSITE DES JEUNES "

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a affirmé, jeudi à Dakar, qu’il est constamment préoccupé par la "recherche de solutions solides" afin d’offrir à la jeunesse "les moyens de sa réussite et de son épanouissement".



‘’Chercher le bien-être de mon peuple, tel est le fond de ma pensée, de mon action politique, de mon engagement, et tout mon quotidien est rythmé par la recherche de solutions solides pour offrir à la jeunesse les moyens de sa réussite et de son épanouissement’’, a-t-il dit, lors de la 5ème édition de la Grande rentrée citoyenne.



‘’Toute ma passion et mon rêve est de vous appuyer dans la quête de cette nouvelle culture de la performance et de l’efficacité, de la responsabilité et de la confiance, et c’est pour cela que j’ai construit le PSE, une projection réaliste et réalisable d’un Sénégal nouveau d’ici 18 ans’’, a-t-il dit, en s’adressant aux jeunes étudiants et élèves.





Partageant sa propre expérience, le chef de l’Etat a avoué aux jeunes qu’être président de la République n’était pas dans ses ambitions. ‘’Cette ambition ne m’a animé qu’à l’Assemblée nationale lorsqu’on m’a imposé un combat et des principes’’, a-t-il révélé. Il a déclaré que son seul engagement, jour après jour, était de donner satisfaction au Président d’alors, Abdoulaye Wade, et de lui donner un bilan au profit des Sénégalais.



‘’ Lorsqu’à l’Assemblée on a voulu m’imposer des choses que je n’acceptais pas, c’est à partir de ce moment que je me suis battu et que j’ai pris mon destin en main. J’ai démissionné et de numéro deux, je suis devenu simple citoyen sans passeport diplomatique, sans rien, mais en ayant confiance en moi et aux Sénégalais qui voudraient bien entendre mon discours pour reconstruire sur la base de valeurs et de la défense de la République’’, a-t-il rappelé.



Invité par l’initiatrice de la Grande rentrée citoyenne, Amy Sarr Fall, à partager son expérience avec la jeune génération, le Président Sall est largement revenu sur son enfance pulaar en milieu sereer, sa formation et sa carrière professionnelle et politique.



Il a également, de manière décontractée et familiale, fait resurgir ses goûts musicaux pendant sa jeunesse, citant le Jazz, le Reggea, le Pop, le Soul, les variétés internationale et nationale. Il a aussi évoqué de grands noms de la musique comme Phil Collins, Youssou Ndour, Baba Maal, etc,.



Sentant l’étonnement et le rire des jeunes après ses confidences, le Président Sall a aussitôt rappelé que, même s’il a vécu sa jeunesse, cela ne l’a nullement empêché d’étudier et de revendiquer pour l’amélioration des conditions d’études.





‘’ Il y a eu des moments d’incertitude. J’ai chômé. On m’a refusé une bourse en Italie pour mon doctorat. Puis, je sus resté pour faire un stage. Ensuite, je suis retourné à l’Université de Dakar faire mon doctorat’’, a-t-il raconté, soulignant qu’il est un produit de l’école publique sénégalaise.



Le chef de l’Etat a rappelé aux jeunes qu’il faut toujours avoir confiance en soi et ne jamais douter. ’’Avec de la volonté, de la persévérance, on peut faire reculer les frontières de l’impossible", a-t-il dit.



‘’On ne peut pas avoir une trajectoire toute tracée, car rien n’est clair et vous devez y aller avec passion et avec courage et l’avenir appartient à Dieu. On ne peut pas dire qu’on doit forcement être président. Ayez l’ambition, mais menez la avec lucidité et foi’’, a-t-il insisté.