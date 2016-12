MACKY SALL À L’HÔTEL DES INVALIDES - Une solennité calibrée dans le temps et dans l’espace

Une cérémonie de 10 minutes…Le Président Macky Sall, en compagnie du Premier ministre français Bernard Cazeneuve a été à l’hôtel des Invalides pour recevoir les honneurs de la République française, ce mardi à Paris. Il était 9 heures passées de 30 minutes.Des détachements de l’armée de terre, de l’air et de la garde républicaine française ont assuré le spectacle ponctué par les deux hymnes nationaux du Sénégal et de la France et un petit défilé sous le rythme d’une musique militaire appliquée.La professeur Iba Der Thiam aura été l’une des attractions. Le professeur, rattrapé par son âge avancé, aura droit à une chaise. Il sera le seul à être assis durant la cérémonie.Comme annoncé, une escorte composée de motards et de chevaux suivra le Président Sall dans tous ses déplacements jusqu’à l’Elysée.