MACKY INSISTE À L'ENDROIT DE MOUSTAPHA DIOP ET MAMOUR DIALLO : " Travaillez ensemble et que rien ne vous divise! "

Profitant de son discours devant Thierno Bachir Tall, Khalife de la famille Omarienne, le Président Macky Sall a réitéré son appel à la réconciliation entre Moustapha Diop et Mamour Diallo. Il a pour mieux dire rappelé sa volonté de voir le maire de Louga accepter à bras ouverts le rapprochement du directeur des Domaines avec la famille républicaine.

'' À Moustapha Diop et Mamour Diallo, je souhaite qu'ils travaillent ensemble. Je les ai déjà reçus et leur ai dit cela, de manière claire. N'acceptez que personne ne vous sépare. Celui qui ne fait pas cela, ne travaille que pour ses comptes personnels, mais ne travaille pas pour moi. Par conséquent, travaillez la main dans la main... ''



Le Président félicitera par ailleurs Aminata Mbengue Ndiaye pour le travail '' colossal '' abattu à la tête du ministère de l'élevage.

'' Je félicite ma grande sœur Aminata Mbengue Ndiaye! Elle fait un excellent travail. Je lui demande aussi de veiller sur ma famille politique ici à Louga '' Il se réjouira en outre du travail de terrain de Mberry Sylla, Président du Conseil départemental.