MACKY-HOLLANDE À PARIS : Les détails d'un dîner ' présidentiel' à Élysée

Comme dit plus tôt, le Président Macky Sall a été répondre à l'invitation du Président François Hollande pour un dîner amical de travail. La rencontre qui a lieu à l'Élysée s'est déroulée entre 20h 30 à 22h30, dans la soirée du mercredi. Il a été accueilli à l'aéroport par des officiels français aux environs de 17 heures.



Dans les échanges entre les deux chefs d'Etats au cours de ce dîner, nos sources nous confient que le Président François Hollande s'est beaucoup félicité de la qualité de la coopération franco- sénégalaise avant de saluer le leadership reconnu du Président Macky Sall sur la scène Africaine et internationale. Il soulignera, en passant, '' l'exceptionnelle intelligence politique et diplomatique'' avec laquelle le son hôte a géré la crise Gambienne.





À la suite de son homologue français, le Président de la République du Sénégal a réitéré et confirmé '' la haute appréciation de l'Afrique de sa contribution remarquable à la paix et à la Sécurité en Afrique". Cela est la résultante d'une attention constante accordée aux États Africains et particulièrement au Sénégal par le Président français. Ce dernier avait, en effet, consacré sa première sortie Africaine au Sénégal en octobre 2012. C'est ensuite qu'il recevait le Président Macky Sall en Juillet 2012 avant de l'inviter à nouveau, mais cette fois-ci dans le cadre d'une visite d'Etat, en décembre dernier. Des développements fulgurants dans les domaines économique, culturel, diplomatique et militaire sont en vue. Les deux parties se promettant soutien et collaboration vigoureuse.





Ont pu prendre part à ce dîner, le ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye et l'ambassadeur du Sénégal à Paris Bassirou Sène. La présence de conseillers diplomatique et militaire du Président Hollande à la rencontre a été aussi notée.

.