MACKY À TOUBA - Les menaces de sabotage non mises en exécution... Mobilisation forte par endroits

Le Président Macky Sall aura eu droit, ce jeudi à son arrivée à Touba, à un accueil chaleureux caractérisé par une forte mobilisation par endroits et à une mobilisation moyenne dans la deuxième moitié du tronçon qui mène vers Mbacké. Les craintes de voir les responsables politiques et militants du Pds saboter la visite par des huées et ports de brassards rouges ont vite été dissipées par des hordes de jeunes réputés proches de Gallo Bâ ayant choisi de se masser à hauteur de l'héliport. L'étape de Mbacké réussi, restait alors celle de Touba.



À l'entrée de Touba, justement, une stratégie fort impressionnante a été déployée à hauteur de Touba 28 par des responsables politiques de l'Apr pour juguler les tentatives de sabotage qui pourraient émaner de factions du mouvement ''Reecu ''. C'est le cas de Makhtar Diop qui s'est chargé de sécuriser l'entrée du marché Ocass avec une forte mobilisation de jeunes appartenant à la Convergence des Jeunes Mackystes et du député Sadaga qui a longé la résidence Khadim Rassoul avec drapelets. Non loin de lui, ce sont les disciples de Serigne Modou Kara qui se sont le plus fait remarquer avec leurs tuniques blanches, chantonnant des poèmes de Serigne Touba. Alla Sylla se chargera de faire le reste du travail en misant sur une brillante présence féminine.



Reçu par Serigne Bassirou Bara, le Président Macky Sall se dira satisfait de l'accueil qu'il jugera chaleureux même si certains observateurs l'estiment moins attrayant que d'habitude.



Pour son calendrier, il recevra des visites une bonne partie de la nuit dans la résidence Khadim Rassoul où il réside pour son séjour. Ce séjour prendra fin vendredi après la prière.