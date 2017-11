(MACKY À TOUBA) DIOUF LAMBAYE RÉVÈLE : " C'est Serigne Bass qui nous a fait renoncer aux sabotages... La bombe de Reecu allait faire très mal '

Une révélation de taille faite en exclusivité sur Dakaractu par Serigne Moustapha Diouf Lambaye, Président du mouvement ''Reecu ''. Ce dernier, de connivence avec Serigne Assane Mbacké du Pds avait prévu de saboter la visite du Président Macky Sall en arborant des brassards et en créant des échauffourées à hauteur de Touba 28 tout l'après-midi du jeudi durant. C'est au grand étonnement de tout le monde que le Chef de l'Etat a tranquillement pris son bain de foule et pénétré joyeusement dans la Résidence Khadim Rassoul.



D'emblée, beaucoup se sont posés la question de savoir pourquoi aucune perturbation n'a été enregistrée. Câblé par Dakaractu, c'est Moustapha Diouf Lambaye qui file le secret. '' C'est Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui nous a fait renoncer aux sabotages. Il nous a envoyé un émissaire pour nous demander de nous conformer au ndigël du Khalife, de ne faire rien qui soit de nature à mettre mal à l'aise l'hôte du Khalife Général des Mourides. Nous nous sommes concertés et comme nous ne pouvons rien lui refuser au vu de ce qu'il représente, nous avons convenu de renoncer à nos initiatives. '' Moustapha Diouf Lambaye de confier que le chef de village Serigne Abdou Lahad Diakhaté a aussi joué les bons offices.



Notre interlocuteur de se désoler d'entendre certains responsables politiques de l'Apr se glorifier, prétendant avoir fait reculer le mouvement Reecu. '' Si Makhtar Diop et Sadaga ont pu disposer leurs militants à hauteur de Touba 28 sans souffrir, c'est parce que nous avions renoncé depuis trois jours à saboter. Tout le monde sait que ces Guignols ne peuvent pas nous faire peur. Nous avons, par le passé, humilié leurs aînés ici. Tout ce que le Président Macky Sall a obtenu à Touba, c'est grâce à Cheikh Bass Abdou Khadre ''.



Le Président de la République visitera la polyclinique de Serigne Issakha Mbacké avant d'honorer la prière du vendredi...