MACKY À TOUBA CE JEUDI - Va-t-on vers une grande mobilisation ?

C'est officiel ! Le Président Macky Sall va effectuer sa visite habituelle d'avant-magal à Touba ce jeudi, quelques jours après son périple en Afrique du Sud. Ce sera sa deuxième visite après la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des législatives dans la cité religieuse. La première, il n'avait exclusivement consacré à présenter ses condoléances au Khalife Général des Mourides et à la famille de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma suite au rappel à Dieu de Serigne Aliou Mbacké et de Serigne Issakha Mbacké. Il en avait profité toutefois pour dire qu'il acceptait la défaite et qu'il fallait travailler à conquérir la ville sainte.



La conquête passerait bien par une forte mobilisation, certainement, histoire d'en annoncer la couleur.