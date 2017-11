Lyric pathétique de Duggy Tee aux candidats à l’émigration : « Ces gens-là prennent les mers et se retrouvent sous terre »

Le Collectif « NON AU SILENCE » constitué d’organisations de la société civile sénégalaise et africaine et de mouvements citoyens organise à l’instant un grand rassemblement à la Place de la Nation (ex Place de l’Obélisque) à Dakar. Prenant la parole, l’ex-doublure de Didier Awadi a lancé un triste message à l’endroit des candidats à l’émigration. « Ces gens-là prennent les mers et se retrouvent sous terre », a rimé Duggy Tee. « On a tout ce qu’il faut… mais est-ce qu’on a les hommes qu’il faut? », lance-t-il à l'endroit des dirigeants africains. Très en verve, le rappeur a vertement tancé un homme, certainement un non-africain, qui aurait mal pris ses attaques contre l’étranger. « Si ce que je dis ne vous plait pas, allez-vous-en. Nous sommes ici chez nous », marque-t-il son territoire. Avant d’assimiler l’émigration clandestine à une forme de suicide.