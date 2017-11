Lycée blaise Diagne : l’association des anciens élèves remet 50 bourses d’excellence

Le Président de Promo LBD, Dr Papa Abdoulaye Seck a présidé, ce mardi, la cérémonie de remise des bourses de parrainage à 50 élèves des classes de terminale, en leur octroyant chacun une valeur de 100 000 F Cfa. Ils ont aussi appuyé les professeurs devant assurer l’encadrement du concours général 2018 à hauteur d’un million de francs (1 000 000 F Cfa). Le président de l’Association Promo Lycée Blaise Diagne pense que tout est possible sauf ce qui n’a pas été entrepris. «Et nous avons décidé d’oser, donc d’aller de l’avant», a-t-il rassuré.Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture et l’Equipement rural, est convaincu qu’en agrégeant leurs intelligences, leurs efforts, le Lycée Blaise Diagne va reprendre sa place d’antan. Sachant que l’Etat ne peut pas tout faire étant donné que son rôle est de contribuer à améliorer les conditions de vie en créant des cadres, le président de Promo LBD, les anciens élèves du Lycée estiment être un segment important de cet établissement qui a formé d’éminents cadres dont certains d’entre eux ont marqué leur présence à cette cérémonie.Ce geste vient s’ajouter à la construction de toilettes pour filles et l’équipement de l’infirmerie. D’autres projets sont en cours de finalisation pour faire du Lycée Blaise Diagne un agréable établissement favorable à l’enseignement et à l’apprentissage. L’administration du Lycée s’engage à sauvegarder les investissements pour un bon usage.