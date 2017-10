Lycée Blaise Diagne : La PROMO-LBD réhabilite et équipe l’infirmerie

L’Association des anciens élèves du Lycée Blaise Diagne (PROMO-LBD) a réhabilité et équipé l’infirmerie de cet établissement. La peinture a été refaite avec deux brasseurs d’air fonctionnels. Un équipement médical a été installé composé d’un lit de consultation, d'un lit de gynéco, d'armoires, d'appareils de consultation des oreilles, de tensiomètres etc...

Le Dr Papa Abdoulaye Seck, Président de l'Association des anciens élèves du Lycée Blaise Diagne (PROMO-LBD) a rappelé que ce geste n’est pas leur seule initiative pour l’établissement scolaire. Il était entouré d’anciens élèves du Lycée devenus des personnalités tels que l’Ambassadeur Seydou Nourou Sy, le Professeur Habibou Ciss ou encore le Directeur de l’office du Bac Babou Diaham.



« Nous allons organiser dans les jours à venir une cérémonie de parrainage d’une centaine d’élèves du Lycée. Mais aussi contribuer pour ce qui concerne le concours général en aidant les élèves grâce à des cours particuliers. On s’engage aussi à réhabiliter la bibliothèque, et nous allons grâce à des démembrements de l’Etat, contribuer à l’amélioration du cadre de travail », a-t-il dit.

Grâce à ces gestes, l’association espère inscrire à nouveau le Lycée dans une dynamique d’excellence...