Lutte contre les changements climatiques : Validation des études techniques de la contribution déterminée au niveau national (cdn)

Afin de mieux prendre en compte les préoccupations des autres secteurs de développement et garantir une appropriation du processus de mise en œuvre de la CDN par les secteurs, le Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) s’est lancé dans la réactualisation ou la mise à jour de la CPDN en une Contribution Déterminée au niveau National (CDN) consensuelle, engagement final du Sénégal à respecter vis-à-vis de la communauté internationale. Un atelier de validation des études techniques de la contribution déterminée au niveau national (cdn) a réuni donc, les secteurs concernés pour une validation des études techniques de la Contribution Déterminée au niveau National(CDN) qui répond à l’attente de toutes les parties prenantes qui contribuent à rendre effectif le suivi des efforts de notre pays dans la lutte contre les changements climatiques.

La CDN du Sénégal constituera un engagement du pays qu’il faudra impérativement respecter d’où la nécessité d’une appropriation par l’ensemble des acteurs concernés. Ramatoulaye Dieng Ndiaye , secrétaire général ministre de l’environnement et du développement durable qui a présidé l’ouverture de cette réunion après avoir rappelé « son importance », a réitéré la nécessité de l’appropriation de cette CDN par tous les ministères sectoriels « d’où la nécessité de rendre compte à tous les ministres concernés pour une validation consensuelle par le conseil des Ministres » a-t-elle dit.