Lutte contre le terrorisme, Macky Sall rassure : « Nous allons collaborer avec le G 5 Sahel. La lutte est intégrale et globale »

A l’occasion de la conférence presse conjointe qui se tient présentement au palais de l’avenue Léopold Sédar Senghor, le Président Macky Sall a exposé le contenu de la discussion qu’il a eue avec son homologue burkinabé M. Roch Marc Kaboré. C’est ainsi que le Premier des Sénégalais a mis l’accent sur « des questions d’intérêt commun », notamment en domaines de paix et de sécurité dans le cadre le de la lutte contre le terrorisme. « La menace terroriste n’épargne aucun pays au monde. Nous devons agir ensemble pour la contenir. C’est le sens des deux accords et du protocole de coopération que nos deux pays viennent de signer », informe le Président Sall.



Macky Sall a aussi salué les « efforts déployés par les pays du G5 Sahel dans la lutte le terrorisme ».



Une journaliste de la presse étrangère a posé la question de savoir comment le Sénégal compte lutter contre le terrorisme dès lors qu’il ne fait pas partie du G5 Sahel. « Le Sénégal apporte sa contribution à travers d’autres mécanismes. La lutte est intégrale et globale », a ajouté le chef de l’Etat.