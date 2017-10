Lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées : La loi 2005-06 évaluée

Ce mercredi 18 octobre 2017, dans un hôtel de la place, un forum de partage de deux jours est organisé par le ministère de la Justice. Cela, en collaboration avec la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes (Cnltp) -notamment les femmes et les enfants- grâce à l’appui financier et technique de l’Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime en campagne. L’ambassade de Suisse est partie prenante des travaux.

L’atelier a comme principal objectif de faire l’évaluation de la loi du 10 mai 2005 sur la traite des humains et les pratiques assimilées. C’est à l’effet de produire un rapport d’étude du projet de loi pour la protection des victimes de ce phénomène migratoire. Il est aussi visé un réaménagement de ces textes pour une application rigoureuse de la loi. Après quoi, il sera procédé à une nouvelle orientation et des propositions d’amendement seront faites.

Malgré tous les efforts fournis à ce niveau pour une lutte soutenue, les problèmes, criminalisés, persistent.

Au Sénégal et partout ailleurs, il est constaté chaque année que des personnes de tous les sexes et âges subissent les affres de ce fléau que ce soit au pays d’origine ou en situation d’immigration. La majeure partie vit dans des conditions déplorables.

Pour le cas spécifique du Sénégal, on constate notamment l’exploitation sexuelle, la mendicité et l’exploitation dans les travaux domestiques, avec une exacerbation de la mendicité qui touche les enfants.

L’effort fourni avec cette loi de 2005 est conforme à celui du Burkina Faso où on ne fait pas de distinction entre mendicité tolérée et mendicité interdite. Au pays des hommes intègres, la loi condamne toute pratique organisée de mendicité en vue d’en tirer profit, ou d’exercer une pression sur une tierce personne l’obligeant à mendier. L’article 245 du code pénal interdit la mendicité mais elle est tolérée aux jours et dans les lieux consacrés par la tradition religieuse.



La Cellule nationale de lutte contre la traite de personnes veut, après étude des situations, une application rigoureuses de ces deux textes qui concernent ce phénomène. La mise à jour proposée est au rendez-vous…